Bruxelles va tester trois radars de détection du niveau du bruit lié au trafic routier

Il ressort des mesures effectuées que passer de 50 à 30 km/h permet de gagner 3 dB (A), soit la moitié du bruit émis par les véhicules, selon le ministre Maron, cité dans un communiqué.

Les motos et les camions sont particulièrement bruyants. Moins d’1% des véhicules mesurés sont des motos mais celles-ci représentent plus d’un quart des véhicules bruyants. Les mesures montrent qu’une moto génère autant de bruit que 2,5 voitures. Le bruit d’un camion équivaut quant à lui à celui émis par 5,5 voitures.

Pour étoffer ces observations, Bruxelles Environnement s’apprête à tester trois prototypes différents de "radars antibruit" dans les rues de la capitale. L’objectif premier de ces radars est scientifique : compléter les résultats issus de la première campagne de mesure, en passant plus de véhicules au crible, et plus longtemps (30 jours au lieu de 3). Il s’agira aussi de tester le fonctionnement de chaque appareil, sa facilité d’installation, etc. Les résultats du test détermineront l’intérêt de généraliser ou non ce type d’appareils.