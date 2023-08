Bruxelles va tester des arceaux sécurisés contre le vol de vélos

Deux opérateurs mèneront dès le printemps 2024 un test en Région bruxelloise en proposant des bornes à arceaux sécurisés pour lutter contre les vols de vélos, ont annoncé mardi l'administration et la ministre de la Mobilité.

Le projet consiste à installer en bordure de voirie des dispositifs légers, comparables à des arceaux vélos classiques mais offrant un niveau de sécurité supérieur, selon un communiqué de Bruxelles Mobilité et de la ministre Elke Van den Brandt (Groen).

Le dispositif se veut simple. Il est actionné par carte ou par smartphone, et permet d'enserrer le cadre du vélo à une borne, offrant un niveau de sécurité supérieur à celui d'un simple cadenas individuel. Il s'agit de combler le manque entre le stationnement réservé (box vélos) ou sécurisé hors voirie (parkings) et le stationnement non-sécurisé (arceaux). Les différents types de bicyclettes (vélos de ville, vélos pliants, longtails, vélos-cargos, etc.) pourraient s'y arrimer.

La tarification serait "attractive" pour les usagers, proposant au minimum une utilisation à l'unité mais également des formules d'abonnement, selon le communiqué, qui ne cite pas de tarification. Sélectionnés à la suite d'un appel à projet, les opérateurs français Sharelock et bruxellois Locky mettront chacun à disposition, sous forme de test, leurs solutions sur 50 localisations à Bruxelles, pour une capacité d'environ 500 vélos sécurisés. Les deux prochaines années permettront de vérifier si le projet doit être pérennisé et généralisé.