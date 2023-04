Bruxelles va renforcer sa lutte contre la discrimination à l'emploi, notamment en facilitant les tests incognito

Du coté de l’opposition, on salue l’initiative mais on souligne un manque d’objectifs. "Il y avait beaucoup d’obstacles à réaliser des tests anti-discrimination. Il fallait qu’il y ait beaucoup de choses qui se cumulaient pour pouvoir faire des tests, c’est en partie levé par la proposition du gouvernement aujourd’hui mais ça ne suffit pas encore. On voit que ça manque de moyens sur le terrain pour réaliser ces tests anti-discrimination.

Il y a encore des obstacles qu’il faudrait lever pour pouvoir, par exemple, faire des tests anti-discrimination dans les secteurs où l’on sait qu’il y en a beaucoup qui s’opèrent. Là, il y a encore des démarches supplémentaires qui sont demandées qui pour nous vont encore freiner le fait de faire ces tests anti-discrimination. Puis, surtout, on ne voit pas le gouvernement se fixer des objectifs.

Si le gouvernement ne montre pas une volonté politique en se fixant des objectifs pour réaliser des tests chaque année, on pense qu’on ne va pas y arriver", explique Françoise de Smedt, cheffe du groupe PTB au parlement Bruxellois.

Le projet d’ordonnance, porté par le ministre Bruxellois de l’Emplois, Bernard Clerfayt (DéFI), dont les récents propos sur le taux d’emploi des femmes ont soulevé de nombreuses critiques, a finalement reçu le feu vert (à une large majorité) des membres de la commission parlementaire au terme d’une longue séance.