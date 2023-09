Bruxelles va prolonger d’un an l’interdiction de consommer de l’alcool en rue dans le centre-ville

La Ville de Bruxelles va prolonger d’une année, jusqu'en octobre 2024, l’interdiction de consommer de l’alcool sur l’espace public. Une interdiction qui concerne tout le piétonnier du centre-ville, jusqu’à Sainctelette en passant par Sainte-Catherine, le Marché aux Porcs ou encore le Quai du Commerce… Objectif : réduire les troubles à l’ordre public. Cette mesure mise en place au printemps 2020 semble porter ses fruits puisque sur les 12 derniers mois, la police a dressé 297 procès-verbaux (267 entre 2021 et 2022) soit une vingtaine en moyenne chaque mois.

Mais il faut analyser les chiffres autrement selon Philippe Close (PS), le bourgmestre de la Ville de Bruxelles. "Evidemment, nous avons plus de verbalisations en juillet et août", en lien avec les activités estivales organisées dans le centre-ville et la météo propice aux sorties. "Mais si la police est plus proactive, ces chiffres vont également augmenter."

Cibler les personnes qui posent des problèmes

Un récent rapport de police fait état d’un "regain des plaintes citoyennes eu égard aux troubles récurrents à l’ordre public et à la tranquillité publique" à certains endroits comme le quai au Foin, les abords du Vismet mais aussi le parc Marguerite Duras, les places Fontainas, de la Bourse et De Brouckère. Le tout avec la présence "régulière de personnes en errance, souvent agglutinées en divers points de fixations des voiries précitées afin de s’y adonner à la consommation d’alcool et/ou produits stupéfiants au point d’y être dans un état d’ivresse".

"L’objectif, il faut le répéter", dit le bourgmestre, "c’est de cibler les personnes qui posent des problèmes." Si les services sociaux sont sur la balle, la répression reste nécessaire dit le bourgmestre. "Malheureusement, il y a des personnes qui ne comprennent que le fait d’avoir une amende administrative", soit 350 euros maximum.

A ce stade, le bourgmestre qui présentera son projet de prolongation d’un an lors du conseil communal de lundi ne prévoit pas d’élargir géographiquement le périmètre d’interdiction. "Les quartiers où se posent les problèmes, ce sont les quartiers visés par l’arrêté d’interdiction. Tout se passe dans des lieux situés dans un giron de 500 mètres. Nous ne constatons pas de grands déplacements dans d’autres zones, vers les Marolles par exemple. Pas de grand déplacement d’un point à l’autre de la ville. Et donc, si on élargit le périmètre, nous ne pourrions pas cibler nos actions."

Rappelons que la consommation de boissons alcoolisées est permise "sur les terrasses dûment autorisées et dans le cadre de toute manifestation commerciale, festive ou sportive dûment autorisée ou organisée par la Ville".