Bruxelles va installer une oeuvre d’art sur la colonisation "en contrepoint de la statue de Léopold II"

Dès lors, l’intervention artistique souhaitée par la Ville de Bruxelles "doit amener le public à s’interroger sur la question coloniale de manière constructive et innovante. Le projet pourra, par exemple, mettre en évidence la vie, l’œuvre et/ou le contexte du combat de Lumumba (NDLR : premier Premier ministre du Congo indépendant, assassiné en 1961). Mais aussi, l’intervention artistique pourrait rendre hommage aux victimes de la colonisation ou encore évoquer la résistance féminine durant cette période."

La Ville de Bruxelles ajoute : "Il s’agit d’identifier cet espace en tenant compte de ses spécificités géographiques, socio-culturelles et d’usages. Cet aspect est d’autant plus important que cet espace est mal défini. Un projet artistique, même temporaire, pourra marquer les esprits et devenir une trace dans la mémoire collective. Au niveau formel, vu les contraintes spatiales importantes, l’appel à projet vise tant une expression artistique temporaire que pérenne : installation, performance, exposition, sculpture, etc."