Bruxelles: Une pétition pour mieux évaluer les risques d'incendie dans les tours de logements

C'est l'incendie survenu dans un immeuble à appartements de Ganshoren, à la fin du mois de juin, qui a incité le syndicat des locataires à taper sur le clou d'une de ses vieilles revendications. Il a lancé, en ligne, une pétition adressée à la secrétaire d’État bruxelloise au logement, la socialiste Nawal Ben Hamou, dans laquelle il réclame "un audit circonstancié de sécurité incendie dans les grands blocs d’appartements ce tant pour ce qui est du secteur privé que des logements sociaux ceci à l’échelle de la Région". Un audit qui serait à la fois obligatoire, systématique et répété régulièrement.

"Ce que vous devez savoir, c'est que la sécurité est fonction de l'année de construction des logements. Dès lors, plus un logement est ancien, moins il est sûr. Même s'il est aux normes", explique le secrétaire général du syndicat des locataires José Garcia. "On pourrait penser que puisqu'il y a des nouvelles normes, elles s'appliquent à l'ensemble du logement. Que nenni. Ce n'est pas le cas. Les anciennes normes pour autant qu'elles aient été respectées restent valables pour ces immeubles-là. Pour nous c'est inacceptable".

On pourrait penser que les nouvelles normes s'appliquent à l'ensemble du logement. Que nenni.

José Garcia, secrétaire général du syndicat des locataires

Les immeubles les plus problématiques, aujourd'hui, sont incontestablement ceux qui ont été construits avant l'Arrêté Royal du 4 avril 1972 (qui fixe les conditions générales relatives à la protection contre l’incendie dans les bâtiments élevés). Dans ces immeubles-là, il ne faut pas trop espérer trouver deux chemins distincts d'évacuation, ni d'ailleurs de système d'évacuation de fumées. C'est d'ailleurs en 1972 qu'arrive l'obligation de portes coupe-feu. Pour les normes plus techniques relatives aux matériaux utilisés et des systèmes de détection de fumée, il faudra même attendre l'Arrêté Royal du 7 juillet 1994 (et les modifications suivantes).

Une réalité toutefois à nuancer puisqu'en cas de rénovation soumise à permis, l'immeuble doit - comme lors d'une nouvelle construction- faire l'objet d'une visite du Siamu. Les pompiers sont chargés de formuler un avis. Mais là encore, il ne s'agit que d'un avis.

C'est précisément pour cerner chaque situation individuellement que le syndicat des locataires souhaite pour chaque grand immeuble de logements un examen des risques d'incendie, une évaluation de l’efficacité des systèmes de protection, et des propositions de pistes d'amélioration.

La région lance une étude

Au Siamu, on trouve la suggestion plutôt bonne, même si la priorité reste l'instauration d'une vraie base légale: une règlementation minimale en matière de prévention incendie. C'est d'ailleurs dans cet objectif qu'il a plaidé pour que soit réalisée une étude sur les bâtiments hauts d'avant 1972 à l'échelle régionale.

Une demande visiblement entendue, puisque le cabinet de Nawal Ben Hamou annonce, en concertation avec celui de la secrétaire d'état Ans Persoons, le lancement en 2024 d'une vaste étude pour évaluer la sécurité "des immeubles résidentiels élevés (hauteur de plus de 25m), construits avant 1972, afin d’avoir une photo de la situation existante et de disposer des recommandations d’amélioration". L’étude sera réalisée par un prestataire extérieur via un marché public (l’administration est en train d'en rédiger le cahier de charges). L'étude devrait durer 12 mois.