Bruxelles : une manifestation organisée en soutien à des militants détenus en Libye

"On veut montrer notre soutien aux réfugiés en Libye" explique Antoine Rener de l’ASBL Agir Pour La Paix. "On veut se faire entendre et on veut que le Haut-Commissariat des Réfugiés trouve des conditions d’accueil convenables", poursuit-il. "Il ne faut pas être naïfs. On sait que cette action ne va pas changer la situation. Ce rassemblement est surtout organisé pour montrer au commissariat que la situation n’est pas normale" conclut Antoine Rener, en nuance.

"On essaie de porter leur voix. La difficulté à Tripoli c’est de ne pas se faire entendre. Les demandes qu’on exprime ce sont les leurs." précise Johanne Dupuis, membre de "Abolish Frontex" et de l’alliance de solidarité pour les réfugiés en Libye. "La question aujourd’hui n’est plus de savoir où les droits de l’homme ne sont pas respectés mais où ils sont encore respectés" déplore-t-elle.

À l’occasion de ce rassemblement, les revendications des réfugiés en Libye ont été remises au HCR. Une des membres a réussi à obtenir une entrevue avec un travailleur du HCR. Une réunion du Haut Commissariat avec la Commission européenne sur la question de la Libye est prévue vendredi et la membre sera à nouveau reçue mardi matin. "Quel que soit leur statut officiel, ils sont détenus dans des conditions de vie déplorables […] Si des réfugiés sont détenus en Libye, c’est votre rôle d’alerter les autorités libyennes pour les évacuer" s’est également exprimé l’avocate Selma Benkhelifa aux quelques manifestants présents devant les bureaux du HCR.