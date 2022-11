Bruxelles : une formation pour rouler à vélo en toute sécurité et se rendre plus visible

La formation commence par une heure de théorie avec un rappel du code de la route appliqué aux vélos. Ensuite vient le tant attendu exercice pratique : rues calmes d'abord, ensuite tourner à gauche en s'arrêtant et en tournant bien large. Mais le lieu le plus redouté, c'est le rond point. "Moi ça me rassure, surtout qu'on est en groupe, je recommande, de moi-même, j'aurais paniqué", témoigne une participante.

Lorsqu'on circule de nuit, le meilleur conseil est d'"être visible et prévisible", ajoute Johanne Vandesteen, chargée de mission pédagogique chez Pro Vélo.

Et quand on parle d'éclairage, Raphaël et son papa ont des phares partout : "On devient une voiture au lieu d'un vélo", dit Raphaël.

La formation ne s'arrête pas à cette expérience, il y a moyen de demander des coachs pour accompagner les participants sur des trajets quotidiens, entre le domicile et l'école par exemple.