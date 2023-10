Bruxelles : une asbl de défense de la nature va poursuivre le gouvernement pour non-respect de ses engagements climatiques

Le 16 juin dernier, l’asbl bruxelloise We Are Nature a mis le gouvernement bruxellois en demeure d’arrêter de délivrer des permis d’urbanisme pour préserver les espaces naturels d’une superficie supérieure à un demi-hectare. Une demande de moratoire laissée sans réponse depuis lors, mais le collectif ne compte pas s’en arrêter là. Il annonce citer l’exécutif bruxellois à comparaître devant les tribunaux pour manquement à ses obligations et engagements.

Devant la friche Josaphat, Jean-Baptiste Godinot, président de We Are Nature, rappelle ô combien un espace naturel comme celui-là est "un réservoir de biodiversité tout à fait exceptionnel à l’échelle de la région bruxelloise". Si une partie du terrain est vouée à accueillir un nouveau quartier durable, le collectif citoyen, créé en mars 2023, ne se décourage pas et maintiendra son combat, notamment pour le marais Wiels à Forest, le Donderberg à Laeken ou encore le Meylemeersch à Anderlecht. Au total, une quarantaine de terrains ont été recensés sur le territoire bruxellois, "surtout en deuxième couronne parce que la première couronne a été largement urbanisée. Il est donc important de maintenir aussi verte que possible la deuxième couronne pour qu’elle rafraîchisse l’intérieur du centre-ville", argumente Jean-Baptiste Godinot.

Considérant ces espaces comme indispensables pour adapter la ville aux effets du changement climatique, l’association demande donc un moratoire, une pause, dans l’attente de la révision du Plan Régional d’Affectation du Sol. Cette carte qui divise le territoire en zones suivant les différentes activités qui y sont admises, date en effet de 2001.