Bruxelles : un tournoi de basketball organisé en mémoire à Mehdi Bouda, décédé il y a trois ans

En France, la mort du jeune Nahel trouve un écho particulier à Bruxelles. Il y a trois ans, Mehdi Bouda, alors âgé de 17 ans lui aussi, décède après avoir été percuté par une voiture de police en août 2019. Depuis lors, sa famille est toujours en attente d’une réponse de la justice.

Ce 2 juillet, comme depuis trois ans, un tournoi de basketball a été organisé en sa mémoire par le collectif "Justice pour Mehdi". Sur le terrain du centre sportif de Neder-Over-Heembeek, quelque 150 basketteurs amateurs se sont ainsi affrontés "pour continuer à se rappeler de Mehdi, pour faire parler de Mehdi et positivement, via l’art, via le sport", explique le frère du défunt.

En marge du terrain, un groupe de parole s’est constitué. Des jeunes Bruxellois et la maman de Mehdi ont profité de l’occasion pour échanger sur les émeutes en France.

Aujourd’hui, l’enquête vient de se terminer, mais la famille ne sait toujours pas si les policiers seront poursuivis. Le dossier est entre les mains du parquet. "Ça fait long. On espère via la justice avoir un débat, voir les personnes qui ont été impliquées dans la mort de mon frère et pouvoir leur poser des questions", commente Ayoub.

Et de poursuivre : "C’est encore un jeune victime d’une violence policière illégitime. Ce n’était pas nécessaire de tirer sur lui".