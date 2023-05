Bruxelles : un toit de supermarché transformé en champ de maraîchage

C’est un coin de verdure hors du commun. Un immense espace, insolite, où 800 m2 de cultures croissent, paisiblement agitées par le vent frais du printemps.

Nous sommes à Ixelles, dans le quartier Gray/Couronne ; quelque part entre la très animée place Flagey et la très eurocratique place Jourdan.

Bien que l’ambiance ne prête pas instinctivement à l’agriculture, c’est bien ici, sur l’énorme toit d’une enseigne de supermarché bien connue, que le projet d’agriculture urbaine Lagum a pris ses quartiers.

Soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le projet s’y est installé voilà quelques années avec l’objectif d’expérimenter et de développer cette nouvelle forme d’agriculture urbaine.

" Nous, notre intérêt, c’est vraiment de revenir avec des données et une notion de ce qu’est une toiture maraîchère dans la ville. C’est un peu ce que l’on fait par des tests et de la recherche. En tout cas, on veut pouvoir dire : ça, ça va occuper autant de personnes, tu vas pouvoir récolter autant de légumes et peut-être produire pour la cantine locale ou des choses comme ça ". Explique Gael, l’un des maraîchers employés sur le toit.

J’avais besoin de trouver du sens et de mettre les mains dans la terre

Lagum n’est pas seulement un espace d’agriculture urbaine, le toit sert aussi de plateforme d’éducation. Des personnes viennent en effet s’y former à l’alimentation durable.

Inès est stagiaire à Lagum depuis un peu plus d’un mois :

" Avant je travaillais dans le marketing, mais j’en avais un peu marre. J’avais besoin de trouver du sens et de mettre les mains dans la terre. Ça fait un peu plus d’un mois qu’on est là. On n’est pas seulement ici sur le toit, on est également dans le restaurant : la cantine durable " Refresh " dans laquelle on transforme les légumes qu’on cultive ici.

Je pense que cet espace, c’est quelque chose qui est voué à fonctionner et qu’on devrait voir fleurir un peu partout en Europe prochainement ".

Ce matin, les maraîchers et leurs stagiaires accueillent un groupe d’une dizaine de visiteurs qui profitent des journées découvertes (organisées par le fond FEDER sur l’ensemble des projets soutenus par l’Union Européenne) pour visiter le toit et s’en inspirer parfois…

Mathieu est l’un d’eux :

" Ça ne fait pas très longtemps que je m’intéresse au potager, donc je suis très débutant ! En me renseignant un petit peu j’ai trouvé ce lieu ; et c’est un magnifique endroit pour comprendre comment ça se passe dans la globalité puis prendre des petites astuces ".

Et lorsqu’on leur demande à tous, maraîchers, stagiaires ou visiteurs, ce qu’ils espèrent pour l’avenir du projet, la réponse semble unanime : essaimer. Voir germer d’autres Lagum, dans d’autres interstices nichés entre les ombres rigides et minérales des rangées d’immeubles. Bref : cultiver la ville, dans tous les sens du terme.