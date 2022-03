Actuellement, selon les chiffres de la Région bruxelloise, plus de 3 élèves de primaire sur 5 se rendent à l’école autrement qu’en voiture. Pour les secondaires, c’est plus de 4 sur 5. Au vu de ces chiffres, il était important de se pencher sur la manière de réinventer l’accès à l’école, de former les enseignants à encadrer un groupe de cyclistes, ou encore d’apprendre aux jeunes élèves à s’essayer au transport en commun, seul ou en petit groupe. Autant de sujets abordés dans les stands et les activités de ce salon au thème original. L’occasion pour les 80 délégations d’écoles d’échanger les bonnes pratiques et de s’inspirer de ce que font les autres.

Un reportage de Tom Denis.