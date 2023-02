Bruxelles : un projet photovoltaïque sur des logements sociaux

À Saint-Gilles, un projet finalisé en 2020 est le premier projet pilote de partage d'électricité qui inclut des locataires sociaux.

C’est dans un immeuble situé rue Vlogaert à Saint-Gilles que s’est mis en place le projet pilote baptisé "SunSud". Initié par la SISP Foyer du Sud, ce projet est porté par un groupe de locataires accompagné par les associations Energie Commune et City Mine(d), et soutenu par Bruxelles Environnement.

106 panneaux solaires ont été installés sur le toit de l’immeuble des numéros 22,24 et 26 de la rue Volgaert sur une surface de 195 mètres carrés. L’électricité produite est utilisée avant tout pour les ascenseurs et éclairage des halls, mais aussi pour les résidents participants au projet. On compte 22 appartements qui en bénéficient pour l’instant. Pour ce faire, il faut adapter son quotidien : “Par exemple, mon téléphone, je le chargeais toujours le soir. Maintenant, le charge la journée. La machine à laver aussi, maintenant, c’est la journée. Ce sont des petites choses que l’on doit apprendre, petit à petit“, nous partage Christiane Vandecauter, membre du comité “SunSud”.

Chaque locataire peut suivre sa consommation tous les mois. Un nouveau compteur est également installé pour tout nouveau arrivant dans le projet. Pour les résidents, ce changement s’inscrit dans l’air du temps. “Le prix de l’électricité augmente, tout le monde souffre des factures. Il y a vraiment un profit au niveau du budget et en plus, il n’y a pas de pollution. Je trouve que c’est un projet d’avenir“, estime Masouri Khalid, membre du comité.

En 2022, cette électricité “verte” constituait 40% de la consommation des communs de l’immeuble. Cela s’est traduit par 4000 euros d’économie sur les charges, 40 euros d’économie par locataire. En moyenne, les participants ont observé une économie de 15% sur leur facture d’électricité.

Pour le comité SunSud, à l’initiative du projet, il faudrait étendre ce système à tout Bruxelles. Une manière supplémentaire de tendre vers une énergie plus verte.