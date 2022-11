Bruxelles : un nouvel espace vert temporaire s’ouvre au public près de la gare de l’Ouest

Depuis le 28 octobre dernier, un nouvel espace vert provisoire, le Westparc, est accessible au public à côté de la Gare de l’Ouest, à Bruxelles, sur le territoire de Molenbeek, le long de l’avenue Vandenpeereboom, entre Beekkant et Osseghem.

Planifié via le PAD Gare de l’Ouest, programmé dans le Contrat de rénovation urbaine (CRU 3) et cofinancé avec Bruxelles Environnement, un nouveau parc de 3 hectares y verra le jour en 2026. En attendant le début des travaux, le gouvernement bruxellois a souhaité rendre le site accessible aux riverains.

Intervenant après quelques travaux préparatoires de dépollution du sol et de nettoyage, cette ouverture se fera, dans un premier temps, quelques heures par semaine lors de visites guidées. Ensuite, le parc sera accessible à des heures fixes pour que les riverains puissent venir y participer à diverses activités (notamment participer à la fabrication du mobilier), y faire du sport, se détendre ou simplement prendre une tasse de thé.

Le programme des activités sera régulièrement étoffé, au gré des besoins et des envies des riverains et des associations actives dans le quartier et en complémentarité avec le projet temporaire MolenWest, cogéré par la commune, qui ouvre déjà aux riverains du quartier un important espace public au pied de la station Gare de l’Ouest.