Bruxelles: un nouvel appel à projet pour soutenir l'entrepreneuriat féminin

Le gouvernement bruxellois a lancé jeudi la deuxième édition de son appel à projets pour les entrepreneuses : « Women in business ». Il a réservé à cet effet un budget de 500.000 euros pour soutenir sur une année des structures privées qui portent des projets d'accompagnement pour les candidates entrepreneuses et les entrepreneuses.

Selon le dernier baromètre de l'entrepreneuriat féminin de hub.brussels, malgré un nombre de femmes ayant le statut d'indépendante en constante progression en Région bruxelloise (+30% en 10 ans), les hommes restent 2,5 fois plus nombreux que les femmes à exercer une activité en tant qu'indépendant à Bruxelles. Concrètement, les lauréats devront mettre en place, au choix, des programmes d'accompagnement des candidates entrepreneuses et des entrepreneuses; ou des programmes, activités et événements de mentorat, d'entraide ou de coaching. Selon les secrétaires d'Etat à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo) et à l'Egalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS), les budgets par projet iront de 35.000 euros à 100.000 euros. Les projets seront sélectionnés par un jury en fonction de critères tels que la qualité de l'accompagnement proposé et l'adéquation du public-cible avec l'objectif d'inclusion de l'appel.