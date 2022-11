Bruxelles : un mémorial en hommage aux victimes du coronavirus dans le parc d’Osseghem

Treize bancs en béton, chacun distant de 80 centimètres et disposés en cercle. C’est la forme que prendra le mémorial en hommage aux victimes de la pandémie de coronavirus que la Ville de Bruxelles souhaite installer dans le parc d’Osseghem à Laeken. La demande de permis fait actuellement l’objet d’une enquête publique : elle prévoit l’installation de cette réalisation dans une clairière du parc, le long de l’avenue de la Passerelle, qui rejoint l’avenue de l’Atomium.

Soyons précis : il ne faut pas parler d’un monument mais d’un "onument", en raison de sa forme circulaire. Un "onument" comme les deux déjà installés dans les villes de Courtrai (juin 2021), Gand (mars 2022) et Lommel (novembre 2022) en Flandre.

A l’initiative de ces "onuments", deux psychologues et psychiatres, Uus Knops et Elke Van Hoof avec les structures flamandes Kunst Werkt et Moving Closer. Celles-ci se sont tournées vers Bas Smets, célèbre architecte paysagiste pour penser ces onuments. C’est à lui qu’on doit notamment le mémorial aux victimes des attentats du 22 mars 2016 dans la forêt de Soignes avec sa forme circulaire dont s’inspirent les onuments en hommage aux personnes décédées du Covid-19.

"En juillet 2020, j’ai envoyé un premier mail à Bas Smets", explique Uus Knops. "J’ai trouvé son monument dans la forêt de Soignes à la mémoire des victimes des attentats de Bruxelles tellement captivant que je lui ai demandé si on ne pouvait pas en produire des déclinaisons dans tout le pays", cette fois autour de la pandémie. "Parce que le corona est une attaque contre tout le pays. Parce que nous avons tous perdu quelqu’un ou quelque chose suite à la pandémie. La perte peut relier les gens, et c’est précisément à travers cette connexion que la résilience et l’espoir surgissent. C’est à cela que servent ces Onuments circulaires."