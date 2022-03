Too Good To Go, l’application qui lutte contre le gaspillage alimentaire, invite les Belges à adopter de nouvelles habitudes afin de moins gaspiller de fruits et légumes chez eux au quotidien.

Ce mercredi 9 mars à Bruxelles (Place Flagey), Too Good To Go (une app très utile contre le gaspillage) et BelOrta organiseront un marché de fruits et légumes à l’apparence surprenante ou inhabituelle pour rappeler à chacun de ne pas manger avec les yeux, mais plutôt avec ses papilles…