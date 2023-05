Bruxelles : un homme à nouveau coincé dans le volet d’une station de métro

C’est la troisième intervention du genre en quelques mois. Ce matin, vers 04h30, les pompiers de Bruxelles, les services médicaux, la police et les services techniques de la Stib sont intervenus à la station de métro Porte de Halle. Un homme était coincé dans un des volets d’accès à plus de deux mètres du sol. Il s’agirait d’une personne qui tentait d’entrer dans la station au moment de l’ouverture du volet très tôt le matin mais on ignore les circonstances précises. Après avoir été décoincée, elle a été transférée à l’hôpital.