Bruxelles : un éducateur se retrouve devant la justice pour des soupçons d’agressions sexuelles sur mineurs

C’est un procès sensible qui s’ouvre aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le dossier implique de très jeunes enfants fragilisés. Un ancien éducateur est poursuivi pour viols et atteinte à l’intégrité sexuelle de mineurs de moins 16 ans, par une personne se trouvant en position d’autorité. Les faits présumés se sont déroulés dans une maison d’accueil pour enfants placés par l’aide à la jeunesse ou par un juge de la jeunesse.

L’homme était éducateur dans un établissement de la région bruxelloise*. D’après nos informations, entre 2015 et 2021, il aurait abusé de sept enfants, filles et garçons. L’avocate du prévenu, Aurélie-Anne Devos appelle à la nuance face à un dossier complexe et déclare : "le débat se fera à l’audience et non pas dans la presse".

La direction de l’institution s’est constituée partie civile dans ce procès. Contacté, le directeur général ne souhaite faire aucun commentaire : "Notre métier est déjà suffisamment compliqué en temps normal". Me Grégory De Sauvage, l’avocat de la maison d’enfants réserve, lui aussi, sa prise de parole pour le tribunal.

Ce type de structure dépend de l’administration générale de l’aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sa direction déplore "les faits dramatiques remontant à 2021 qui ont été dénoncés au sein de l’une des sections de la maison d’enfants". Et précise : "l’unité de vie où les faits se sont produits est fermée depuis la dénonciation des faits et le service s’est réorganisé".