Bruxelles : Uber salue la décision de justice ne pas requalifier sa relation avec l'un de ses chauffeurs

Le tribunal du travail de Bruxelles a estimé, dans un jugement rendu mercredi, que la collaboration entre un chauffeur indépendant et Uber ne devait pas être requalifiée en relation salariée. "Une décision importante pour les milliers de chauffeurs qui utilisent notre application et qui souhaitent rester indépendants", a commenté vendredi la société.

Le chauffeur en question avait introduit, en juillet 2020, un dossier auprès de la Commission administrative de règlement de la Relation de Travail (CRT). Il estimait qu'il n'était pas indépendant puisqu'Uber lui imposait des conditions et règles de travail. La CRT lui avait donné raison. Uber avait ensuite introduit un recours contre cette décision, devant le tribunal du travail.

Des chauffeurs indépendants

Le tribunal du travail de Bruxelles a annulé mercredi la décision de la CRT. Il estime que la relation de travail entre ce chauffeur et Uber ne doit pas être requalifiée et qu'elle est bien de nature indépendante.

"Le tribunal a confirmé que les chauffeurs qui utilisent notre application sont indépendants et ont la liberté de choisir si, quand et où ils travaillent", a réagi Laurent Slits, Head of Belgium chez Uber. "Il s'agit d'une décision importante pour les milliers de chauffeurs qui utilisent notre application et qui souhaitent rester indépendants. Dans le même temps, nous savons qu'il y a un travail important à faire afin de garantir aux travailleurs indépendants une meilleure protection", assure-t-il