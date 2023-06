Bruxelles : tunnels Bailly, Vleurgat, pont Beaulieu… Voici les chantiers qui vous causeront des problèmes cet été

Les tunnels Bailli et Vleurgat :

Le tube des deux tunnels en direction La Cambre est fermé jusqu’au 20 juillet A partir du 21 juillet et jusqu’au 28 août, ce sera le tube des tunnels direction centre qui sera fermé. La circulation s’effectuera sur une bande vers La Cambre et uniquement en surface vers le centre. Pour la rentrée scolaire, les tunnels rouvriront sur une bande dans chaque sens et les travaux se poursuivront uniquement de nuit.

Les tunnels Tervuren et Woluwe :

Ils seront fermés à la circulation du 1er juillet au 27 août afin de procéder à l enlèvement de l’amiante, la réparation des dégradations du béton des plafonds et protection antirouille.

Le tunnel Arts-Loi :

Ce tunnel doit également être désamianté avant que le béton des plafonds puisse être réparé et protégé, cela entraîne la fermeture du tunnel du 22 juillet à la fin du mois d’août.

Les tunnels Trône, Madou, Reyers-centre, Rogier, porte de Namur et Botanique :

Des travaux de gros entretien du tunnel Trône se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’octobre. Le tunnel Madou sera fermé la nuit jusqu’à la fin du mois de septembre et les tunnels Reyers-centre et Rogier jusqu’à la fin du mois de décembre. ​A partir du mois de septembre, des travaux de nuit seront également effectués dans le tunnel porte de Namur, jusqu’à mars 2024 et le tunnel botanique jusqu’à début 2024. Le béton des plafonds sera réparé et protégé contre la corrosion.