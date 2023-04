Bruxelles : trois "rodéo drivers" interpellés, dont un multirécidiviste

Il y a quelques jours, ce mardi 4 avril, la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles a interpellé trois "rodéo drivers" à l’issue de deux opérations et saisi leurs véhicules. Parmi eux, un chauffard connu pour 58 faits (pas uniquement liés à des infractions au code de la route). L’homme était recherché pour se faire notifier trois déchéances du permis de conduire. Les faits posent question : comment un multirécidiviste peut-il continuer à sévir sur nos routes ? Une situation qui ne serait pas rare : en Belgique, la récidive est un phénomène important, selon l’Institut VIAS.

En Belgique, un accident sur trois implique un conducteur récidiviste selon Benoit Godart, porte-parole "sécurité routière" à l’Institut VIAS. Un nombre élevé qui serait lié à des sanctions "pas toujours efficaces". Les infractions au code de la route sont classées en 4 degrés. Plus le degré est élevé, plus la sanction est lourde. En cas de rodéo, les sanctions peuvent aller d’une déchéance du permis de conduire à des amendes de plusieurs milliers d’euros notamment, et s’aggraver en cas de mise en danger d’autrui.

Mais selon Benoit Godart, ces sanctions sévères ne seraient pas forcément dissuasives face aux multirécidivistes qui "sous-estiment les risquent qu’ils font courir aux autres usagers, ils ont l’impression d’être de bons conducteurs. Dans ce genre de cas, un travail d’intérêt général peut avoir plus d’impact dans le sens où ils confrontent vraiment les auteurs de rodéos urbains aux conséquences de leurs actes. Par exemple, nous suivons avec VIAS des gens qui sont brancardiers dans un hôpital où des personnes gravement accidentées sont en revalidation".

Selon une étude réalisée par l’Institut, chez les récidivistes qui sont "au début de leur parcours", ce type de sensibilisation ferait chuter le taux de récidive de 40 à 50%.

Concernant les rodéos urbains, ils sont en expansion à Bruxelles comme dans d’autres grandes villes où le phénomène est encouragé par les réseaux sociaux, analyse Benoit Godart. Selon nos confrères de BRUZZ, dans la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles, 98 véhicules ont été saisis entre mai 2020 et juillet 2022.