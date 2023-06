Bruxelles transforme ses cours de récré et les filles ont tout à y gagner !

La cour de récréation, pour les uns, c’est un lieu de jeux, de rencontres et d’amitiés… Pour les autres, c’est un lieu de bagarres et le cadre d’une véritable guerre de territoire. Depuis quelques années, des psychopédagogues se sont penchés sur cet endroit. Et différents pouvoirs ont choisi d’agir pour faire de la récré un endroit où personne ne se sente exclu.

Nous sommes à Laeken, à l’école des Magnolias, à deux pas du heysel. Ce mardi, la direction a mis les petits plats dans les grands pour accueillir Faouzia Hariche, l’échevine (PS) de l’instruction publique et Lydia Mutyebele, l’échevine (tout aussi PS) du patrimoine communal. Raison des réjouissances : inaugurer la nouvelle cour de récréation de la section maternelle.

Au départ, une constatation : les cours de récréation font la part trop belle aux garçons. Parce que, traditionnellement, ce sont majoritairement eux qui jouent au foot. Et que, tout aussi traditionnellement, le football occupe le centre de la cour. Résultat : les filles et ceux qui n’aiment pas le foot se voient relégués à la marge de la cour, là où elles et ils doivent se contenter de la portion congrue.

D’où l’idée, qui gagne du terrain : diviser la cour en zones différenciées. Il y a celle où on joue au foot, où on court et on se défoule. Et puis, il y en a d’autres, plus calmes, pour se poser. A l’école des Magnolias, la direction a fait installer deux bancs. Le premier, le " banc de réflexion ", est destiné aux enfants qui veulent un peu s’isoler. L’autre, le " banc de l’amitié " est pensé pour celles et ceux qui veulent discuter avec les amies et amis, ou s’en faire de nouveaux.

Les études menées un peu partout sur ces cours de récré d’un nouveau genre sont formelles : là où elles sont installées, le nombre d’accidents a sensiblement baissé.

La ville de Bruxelles a débloqué un budget de 11 millions 500.000 euros, pour un plan pluriannuel visant à transformer l’ensemble des cours des plus de 50 écoles dont elle a la gestion, tant dans l’enseignement fondamental que dans le secondaire. Une transformation qui, en plus de ces mesures visant à lutter contre les discriminations et pour l’égalité des genres, veut également verduriser ces espaces en créant des espaces verts permettant d’initier les enfants au jardinage.