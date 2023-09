Bruxelles : tous les moyens de transport réunis dans la nouvelle application Floya

Les différents moyens de transport disponibles à Bruxelles, publics et privés, sont désormais réunis dans la nouvelle application "Floya", ont annoncé la Stib et la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt mercredi lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Cette application "Mobility as a service" (Maas) est la première application multimodale grand public en Belgique.

Dans Floya, tous les modes de transport disponibles au sein de la capitale (métro, tram, bus, train, vélo, trottinette, taxi et voitures partagées) seront présentés aux usagers en temps réel. À l’image d’autres applications Maas déjà disponibles dans d’autres pays, notamment en Allemagne, à Berlin, des trajets sont proposés en fonction du mode de transport choisi. Des possibilités de combinaison, comme les transports en commun associés à une trottinette électrique ou à un vélo partagé, sont également présentées.

L’objectif principal est de diminuer l’usage de la voiture individuelle et d’augmenter l’efficacité des déplacements. La Stib s’est fixée un objectif de 25.000 utilisateurs mensuels actifs d’ici décembre 2024 sur la nouvelle application.

"L’application est évolutive", a affirmé Brieuc De Meeûs, CEO de la Stib. En effet, certains partenaires de véhicules partagés sont déjà intégrés à l’application, comme Villo, Cambio ou encore Dott, mais d’autres devraient encore s’y ajouter, comme Voi, Bolt ou les Taxis verts. Les partenaires publics (Tec, De Lijn, SNCB et Stib), quant à eux, sont tous intégrés à l’application. Les usagers peuvent également acheter des tickets ou payer leur voyage directement dans l’application. Ils peuvent aussi scanner le QR Code et déverrouiller un véhicule.

Le nouvel outil sera présenté au grand public lors de la semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre. Les Bruxellois pourront découvrir Floya dans des "Mobility Hubs" et dans le "Village Mobilité" installé boulevard de Waterloo à l’occasion du dimanche sans voiture, le 17 septembre.

Ecoutez notre reportage ici.