Bruxelles : Tintin, l’aventure immersive offre une plongée numérique dans l’univers épique du plus célèbre reporter au monde

Tintin, Grand Reporter

Tintin, notre héros intrépide, est avant tout un grand reporter créé par Hergé en 1929. À travers toutes ses aventures, il nous emmène aux quatre coins du monde à la recherche de la vérité. Dans cette immersion captivante, nos pas suivent les siens alors qu’il parcourt des milliers de kilomètres, utilisant tous les moyens de transport sur terre, dans les airs, et même sous la mer à bord du célèbre bathyscaphe en forme de requin.

Le Capitaine Haddock et la Garde Rapprochée

Les aventures de Tintin ne seraient pas les mêmes sans ses fidèles amis. Il y a d’abord Milou, son plus fidèle compagnon canin, le capitaine Haddock, célèbre pour son tempérament emporté et ses extravagants jurons, le professeur Tournesol, génie étourdi, les policiers maladroits Dupond et Dupont, et bien d’autres. Cette joyeuse garde rapprochée se retrouve au château de Moulinsart, l’illustre sanctuaire des aventures, où résonne le son doux et mélodieux de la Castafiore…