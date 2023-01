Bruxelles : Solvay va quitter son siège de Neder-over-Heembeek

L’entreprise Solvay, qui célèbre ses 160 ans cette année, a décidé de quitter son site de Neder-over-Heembeek (NOH), a appris la RTBF. Pas de déménagement en dehors de la région bruxelloise mais à Haren, à proximité de l’OTAN.

Solvay a décidé d’acquérir les installations de Deltatech, rue de la Fusée. Dans une communication écrite adressée au personnel, la direction indique qu’il s’agit d’une décision d’ordre économique et pratique : "L’investissement d’installation équivaut à moins d’un cinquième de ce qu’il faudrait pour moderniser Solvay Campus, et les coûts d’exploitation ultérieurs seront d’un tiers de ceux de Neder-over-Heembeek". Le site de NOH totalise une superficie de 23 hectares.

Le nouveau site de Haren est annoncé plus grand, avec des espaces modulables, répondant aux normes environnementales les plus élevées et offrant au personnel des facilités comme des équipements sportifs ou encore une crèche.

La pandémie a également poussé Solvay à revoir son organisation interne. En janvier 2021, l’entreprise belge annonçait la suppression de 100 postes sur les 900 que compte le site de Neder-over-Heembeek. A cela, il faut ajouter le développement du télétravail.

"Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle", ajoute la direction, "non seulement parce qu’elle apporte une solution clé en main à de nombreux défis auxquels est confronté le site NOH, mais aussi parce que ce projet de relocalisation est compatible avec les ambitions de Solvay".

Le déménagement est prévu entre avril 2023 et mars 2024.

Que va devenir le siège de Neder-over-Heembeek après cette date ? Quelle réaffectation envisager ? "Nous sommes propriétaires du site, la réflexion n’est pas encore lancée", nous indique un porte-parole de Solvay.

Ce mardi matin, la direction détaillera les modalités du déménagement lors d’une réunion du personnel.