Bruxelles : six mois de Good Move dans le Pentagone : une évolution "conforme aux attentes"

Après six mois de circulation à la sauce "Good Move" dans le Pentagone bruxellois, la Ville de Bruxelles en tire un premier bilan positif. Elle affirme que les changements observés sont "conformes aux attentes", avec moins de transit automobile à travers le centre et davantage d’espace pour piétons et cyclistes.

"Le transfert modal semble être en train de progresser peu à peu. Nous constatons que les visiteurs et les navetteurs se déplacent de plus en plus par d’autres moyens (que la voiture, NDLR), et que Bruxelles continue de séduire les visiteurs nationaux et étrangers. Par exemple, nous avons pu accueillir 3,6 millions de visiteurs lors de la dernière édition de Plaisirs d’Hiver : nous avons ainsi pu accueillir plus de visiteurs de l’extérieur de Bruxelles tout en subissant beaucoup moins de problèmes", a affirmé jeudi via communiqué l’échevin bruxellois de la Mobilité Bart Dhondt.

Les comptages indiquent moins de voitures qui traversent le centre et davantage de cyclistes, ajoute la Ville. Celle-ci avance des comptages du 8 novembre dernier (un mardi hors congé scolaire pour les deux communautés), le matin (entre 8h00 et 9h00) et en fin de journée (de 17h00 à 18h00).