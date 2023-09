Bruxelles sans voiture, c’est ce dimanche : quels seront les impacts sur la mobilité ?

Ce dimanche 17 septembre 2023 aura lieu la journée sans voiture à Bruxelles en cette semaine de la Mobilité qui démarre ce samedi. Concrètement, Bruxelles sera inaccessible ce dimanche de 9h30 à 19h sauf pour les transports en commun, les taxis, autocars, services de secours, personnes handicapées munies de la carte, corps diplomatiques et véhicules d’utilité publique avec une limitation qui restera à 30km/h. D’après Bruxelles Mobilité, la réouverture des accès se fera progressivement. Des embarras de circulation sont à craindre donc dimanche soir.

En plus de mettre à l’honneur les différents modes de transport, cette année l’application Floya est mise en avant ; il s’agit d’une toute nouvelle app qui permet de planifier, réserver et payer différents modes de transports à Bruxelles. Elle regroupe actuellement les 4 opérateurs de transports publics et plusieurs services de trottinettes, vélos (tout comme les électriques) et voitures partagés.