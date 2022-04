Bruxelles retrouve ses fontaines et élargit son réseau de points d’eau potable

La grande majorité des fontaines gérées dans la capitale par Bruxelles Mobilité sera sortie d’hivernage ce vendredi 15 avril. Après leur mise à l’arrêt et leur entretien durant l’hiver, 26 fontaines sont remises en service, communiquent jeudi les cabinets d’Alain Maron, ministre bruxellois de l’Environnement, et d’Elke Van den Brandt, en charge de la Mobilité et des Travaux publics.

"Cela se fait progressivement à partir du printemps, habituellement en cours de mois d’avril, en fonction de la météo", indique jeudi Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Vendredi, la plupart des fontaines que gère l’administration régionale, soit celles qui sont placées sur les grands axes (voiries régionales), auront repris du service. Pour certaines, cela attendra encore un peu, dans le cas où "de petits soucis ont été relevés", note-t-elle.

Bruxelles Mobilité profite de l’hiver "pour démonter, nettoyer, remplacer les joints des pompes et autres appareillages" et "entretenir les bassins" des grandes fontaines qui "hivernent" chaque année, peut-on lire sur son site internet. Quatre grandes fontaines restent quant à elles en activité toute l’année : sur le rond-point Montgomery, le boulevard Albert II (fontaine Pol Bury), et les places Stéphanie et Simonis, "sauf lorsque les températures deviennent négatives et que l’eau risque de geler".

Parallèlement, une autre administration régionale, Bruxelles Environnement, s’active en cette période de printemps pour élargir le réseau de petites fontaines d’eau potable destinées aux citoyens. La Région en comptera d’ici l’été 7 de plus que l’an dernier, annoncent les ministres Maron et Van den Brandt jeudi. Elles seront installées "dans les espaces verts gérés par la Région", en complément des "35 fontaines existantes", ajoutent-ils. Une des nouvelles fontaines d’eau potable est déjà opérationnelle depuis début mars, au Jardin colonial à Laeken. D’autres vont être installées au Parc Duden (Forest), ou encore sur la promenade de la Woluwe (WSL) et au parc de la Porte de Hal (Bruxelles-Ville), entre autres.