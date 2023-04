Bruxelles : retour à la case départ pour le projet de réaménagement de l’avenue du Port

La décision remonte à novembre 2021. Pourtant, elle est restée jusqu’ici plutôt discrète. Même les principaux protagonistes de ce dossier explosif n’étaient pas tous au courant – c’est dire - : le permis d’urbanisme accordé en décembre 2019 pour le réaménagement de l’avenue du Port, cette belle large artère arborée qui longe le canal, a été annulé par le conseil d’État.

Rappelez-vous, trois recours avaient été introduits contre le projet qui prévoyait l’asphaltage de l’avenue, deux pistes cyclables dont une bidirectionnelle du côté du canal, ainsi que l’ajout d’une rangée d’arbres supplémentaire. Le premier émane d’associations de défense du patrimoine (IEB, Arau, et Bruxelles Fabrique) qui regrettent toujours la disparition des pavés. Le deuxième recours a été introduit par la communauté portuaire, pour une question d’accessibilité des entreprises. Et le dernier, devant la chambre néerlandophone du conseil d’État, est celui d’une société de recyclage de métaux. C’est lui qui a donné lieu il y a un an et demi à l’annulation du permis en raison d’un vice de forme : l’avis du Siamu manquait en réalité au dossier.

Théoriquement, les autorités bruxelloises pourraient se contenter de compléter le dossier et réintroduire la même demande. Seulement voilà, le temps passe et le permis actuel repose sur une étude de mobilité qui remonte à une dizaine d’années maintenant. Donc avant la rénovation du tunnel Annie Cordy, avant la récente explosion du nombre de cyclistes sur la route du canal, avant le développement complet du site de Tour et Taxis et avant aussi les nouvelles passerelles qui enjambent le canal. Autant dire qu’en agissant de la sorte, les autorités ouvriraient un boulevard aux possibilités de recours pour les opposants aux projets.

Le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt en est conscient. Il explique qu’une nouvelle étude de mobilité est en cours de réalisation. Les résultats de celle-ci détermineront la suite à adopter. Donc s’il y a lieu ou non de revoir le projet, et dans quelle mesure.