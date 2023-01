Bruxelles renforce son offre d’hébergement pour sans-abri

Les travaux, assez conséquents, ont débuté en mars 2021 et se sont achevés en octobre 2022. Situé au Nord-Ouest de la capitale, ce centre d’accueil est facilement accessible, tant pour le public cible que pour le personnel. Le bâtiment comporte, après une rénovation lourde, 28 chambres de 1 à 4 places permettant d’accueillir jusqu’à 89 personnes. L’ensemble est équipé sobrement de toutes les commodités de base et a permis le déménagement, en décembre dernier, du personnel du Samusocial et des occupants qui étaient logés temporairement au sein du bâtiment Gulledelle à Woluwe-Saint-Lambert. En outre, les travaux ont également été pensés en vue d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment.