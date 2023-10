Bruxelles : recours contre le refus de permis de réaménager la place de la Liberté

La Ville de Bruxelles a décidé d'introduire un recours contre le refus de permis pour le réaménagement de la Place de la Liberté.

Ce refus de l'administration régionale de l'Urbanisme fait suite à un avis négatif contraignant de la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) à propos de cette demande de rénovation de cette place néoclassique classée depuis 1983, et située au centre du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. D'après le cabinet de l'échevine de l'Urbanisme, Anaïs Maes, en 1978, la Ville de Bruxelles a décidé de planter des arbres sur la place. Aujourd'hui, le revêtement de la place est en très mauvais état, en partie à cause des racines des arbres.

L'ensemble de la place sera réaménagée en plain-pied, y compris la partie adjacente de la rue du Congrès, avec la plantation de quatre nouveaux arbres le long de cette rue. Afin de préserver les arbres de la place et d'améliorer leurs chances de survie, la zone autour des arbres sera surélevée et recouverte de dolomie. Dans son avis négatif pour le réaménagement de la place de la Liberté, la Commission Royale des Monuments et Sites a dénoncé le réaménagement en plain-pied et la préservation des arbres qui obstruent la vue sur les façades historiques. Selon la CRMS, les arbres actuels doivent être abattus.

Pour Anaïs Maes (Vooruit.Brussels), les arbres font partie de l'atmosphère et du caractère de la place. Au terme de la procédure de recours, la balle atterrira dans le camp du gouvernement bruxellois qui prendra la décision finale de délivrer ou non le permis. La Ville espère recevoir une décision début janvier 2024.