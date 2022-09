Pour ces activistes, il faut protéger la Terre, sa biodiversité et ses habitants, de l’Europe à l’Amazonie, pour éviter les dérèglements climatiques que de nombreux pays connaissent déjà. "Des espaces verts de Bruxelles à la vaste forêt tropicale de l’Amazonie, les terres naturelles sont partout menacées par une exploitation commerciale débridée et des politiques de développement malavisées", a déclaré Rise for Climate.

"Les catastrophes climatiques sont désormais aussi une réalité en Europe et nous demandons de déclarer une véritable urgence climatique et d’accélérer la mise en œuvre du Green Deal. Le climat doit être à l’ordre du jour de tous les Conseils européens des chefs d’État".