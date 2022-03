Bruxelles-Propreté : le ramassage des sacs poubelles à nouveau perturbé ce vendredi

Les services de Bruxelles-Propreté sont à nouveau perturbés ce vendredi 25 mars, indique la direction de l’organisme régional. Ils sont impactés par la journée d’action nationale en faveur du climat. Ce jeudi, les collectes étaient déjà perturbées suite à la journée d’action nationale en faveur du pouvoir d’achat, organisée par la FGTB.

Concrètement, ce vendredi, concernant les sacs blancs, le pourcentage de ramassage est le suivant :

-Anderlecht : 60% des sacs blancs ont été collectés

-Berchem : 70% des sacs blancs ont été collectés

-Evere : 50% des sacs blancs n’ont pas été collectés

-Ganshoren : 80% des sacs blancs ont été collectés

-Jette : 40% des sacs blancs ont été collectés

-Koekelberg : 40% des sacs blancs ont été collectés

-Molenbeek : 60% des sacs blancs ont été collectés

-Schaerbeek : 99% des sacs blancs ont été collectés

-Woluwe-Saint-Lambert : 40% des sacs blancs ont été collectés

-Woluwe-Saint-Pierre : 60% des sacs blancs ont été collectés

Concernant, les sacs jaunes :

-Anderlecht : 70% des sacs jaunes ont été collectés

-Bruxelles Haren : 70% des sacs jaunes ont été collectés

-Bruxelles Laeken : 99% des sacs jaunes ont été collectés

-Berchem : 50% des sacs jaunes ont été collectés

-Evere : 80% des sacs jaunes ont été collectés

-Ganshoren : 30% des sacs jaunes ont été collectés

-Jette : 50% des sacs jaunes ont été collectés

-Koekelberg : 40% des sacs jaunes ont été collectés

-Molenbeek : 60% des sacs jaunes ont été collectés

-Schaerbeek : 99% des sacs jaunes ont été collectés

-Woluwe Saint-Lambert : 20% des sacs jaunes ont été collectés

-Woluwe Saint-Pierre : 30% des sacs jaunes ont été collectés

Concernant les sacs verts et sacs orange

Les collectes de ces sacs pourraient être perturbées ce vendredi après-midi à Anderlecht, Berchem, Evere, Haren et Molenbeek.

"Les habitants dont les sacs n’ont pas été collectés sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs sacs jusqu’à la collecte suivante (sacs blancs : mardi 29 mars ; sacs jaunes : vendredi 1 avril ; sacs verts et orange : vendredi 1 avril)". Pour les collectes spécifiques, "les missions d’enlèvement d’encombrants à domicile, de grands conteneurs et la vidange des bulles à verre sont assurées".