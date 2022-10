Bruxelles : près de 400 accidents impliquant des usagers de trottinettes en six mois

On a dénombré 395 accidents impliquant des usagers de trottinettes à Bruxelles sur les six premiers mois de l'année, a indiqué mardi la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, en commission de la Mobilité du parlement bruxellois.

D'après Mme Van den Brandt, 101 accidents de trottinette ont entraîné des blessures pour l'usager, sans autre partie impliquée; 41 accidents ont entrainé des blessures pour le ou les 'opposant(s)', majoritairement des piétons, et parfois des cyclistes; dix accidents avec blessés ont impliqué deux trottinettes.

On a également dénombré 243 accidents ayant entraîné des blessures pour l'usager de la trottinette et impliquant des tiers. Dans 196 de ces cas, l'opposant était une voiture. Le reste est partagé entre camionnette, mobylette, vélo et piéton: une camionnette, un camion ou un bus dans 16 cas; une mobylette ou une moto dans 6 cas; un vélo dans 8 cas; un piéton dans 18 cas.