Bruxelles prend le train du web 3.0

Ils étaient nombreux aujourd’hui au Merode club à s’être rassemblés pour l’ouverture de la première édition de la "Brussels Blockchain Week", le premier rassemblement bruxellois d’envergure consacré à la blockchain et aux applications qui en découlent comme la cryptomonnaie, les NFT ou encore les métavers.

Il a tout à faire, mais j’ai l’impression qu’on peut le faire

Une technologie qui en est encore à ses balbutiements mais qui intéresse de plus en plus chez nous comme l’explique Kevin Klich, youtubeur liégeois, mieux connu sous le pseudonyme de " MR-TK ". Il consacre ses vidéos à la vulgarisation du domaine de la blockchain et de la cryptomonnaie.

" J’ai commencé en 2016 dans le monde de la cryptomonnaie. A l’époque, au niveau de la Belgique, il n’y avait absolument rien, si ce n’est des petits rassemblements de passionnés qui venaient échanger, discuter, autour d’un verre. Donc on était nulle part. A l’heure actuelle, je remarque qu’il commence un petit peu à y avoir des personnes qui s’y intéressent. J’ai vraiment l’impression qu’il y a une ébullition en Belgique. Les choses sont peut-être, je l’espère, sur le point d’exploser. On va peut-être avoir quelque chose d’énorme pour la Belgique. Maintenant, cela va vraiment dépendre de comment cela va évoluer dans les années à venir.

On est clairement en retard par rapport à d’autres pays, en tout cas en ce qui concerne l’adoption, la technologie et autre, on a vraiment un peu de retard, maintenant ce retard n’est pas encore trop grand, il y a clairement moyen de rattraper les choses et de mettre Bruxelles et la Belgique sur la carte du monde comme étant un pionnier dans ces technologies pour adopter et l’utiliser au quotidien. Il a tout à faire, mais j’ai l’impression qu’on peut le faire. "

Bruxelles a tous les atouts pour pouvoir devenir un hub

Parmi les participants beaucoup de spécialistes du secteur, venus du monde entier, mais également des entrepreneurs bruxellois plus " classiques " qui espèrent faire de cette technologie un atout pour développer les entreprises de la région. C’est le cas de Sandro Ardizzone, CEO d’une entreprise spécialisée dans l’échange de métaux précieux :

" Bruxelles a tous les atouts pour pouvoir devenir un hub de développement des nouvelles technologies en général. Ce que je constate au quotidien, c’est qu’il y a beaucoup de jeunes générations, beaucoup d’entrepreneurs en Belgique, qui ont des idées géniales et qui ne demandent qu’une chose, c’est de pouvoir les développer et les mettre en avant. Nous avons tous les atouts et nous devons capitaliser sur les jeunes générations et faire en sorte que les générations plus âgées, plus expérimentées, puissent les soutenir et trouver le lien, le fil conducteur, pour les aider développer leurs projets. "

Une semaine de rencontre pour les initiés donc mais également ouverte aux personnes qui souhaiteraient simplement mieux connaître la blockchain et son écosystème.

Christophe de Beukelaer, député bruxellois (Les engagés) et cofondateur de l’événement raconte :

" On s’adresse tant à l’écosystème bien aguerrit de la blockchain qu’aux gens qui veulent apprendre à connaître ce qu’est un NFT, les métavers, la crypto… Ce sont des mots qu’on a beaucoup entendus ces derniers temps mais souvent on ne sait pas ce que c’est et nous, on veut être une porte d’entrée pour tous ces gens qui veulent aller un pas plus loin dans la compréhension.

La Brussels Blochain Week, se poursuit dans la capitale jusqu’au samedi 25 juin.

Brussels Blockchain Week – BLOCKCHAIN WEEK COMING – JUNE 2022