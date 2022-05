Bruxelles : Pieter met à l’eau des kayaks pour repêcher les déchets plastiques qui flottent dans le canal

Il y a trois ans, en prenant le frais au bord du canal, ce Bruxellois est soudain frappé par la quantité de déchets qui flotte dans le canal. Il acquiert très vite un premier kayak et consacre une partie de ses loisirs à "pêcher" de drôles de poissons. Il sera vite rejoint par une petite équipe de bénévoles et au fil des mois, achète d’autres kayaks dans lesquels de plus en plus de Bruxellois viennent aussi pagayer. L’ASBL "Canal It Up" est née. En cette chaude journée de mai, Pieter nous a fixé rendez-vous sur le quai des péniches, là où, avec quelques amis, il s’apprête à encadrer deux groupes de candidats au nettoyage. Parmi ceux-ci, une dizaine d’employés d’une société, participent à une séance de team building. Au programme : 3/4 d’heure de kayak en binôme. Pas pour admirer le site de Tour et Taxis depuis les berges, mais pour récupérer quelques kilos de déchets en plastique. "On trouve cela sympa d’avoir un canal à Bruxelles, c’est plus sympa s’il est propre", nous explique l’une des participantes.