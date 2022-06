Bruxelles : "Picnic The Streets" remet le couvert 10 ans après

Dix ans plus tard, au moins 500 participants se sont mobilisés à la Porte de Flandre, limite entre la Ville de Bruxelles et Molenbeek. Les organisateurs y ont organisé un sit-in et un pique-nique baptisé "Picnic The Bridge". Au cœur de leur mobilisation : les conditions de circulation à l’intersection de la rue Dansaert, de la petite ceinture, de la chaussée de Gand et de la rue de Flandre. Ils dénoncent de nombreux incidents et altercations entre cyclistes, voitures et piétons.