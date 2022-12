Bruxelles : permis refusé pour l’harmonica géant en hommage à Toots Thielemans

Pas de permis délivré pour la STIB qui souhaitait installer un harmonica géant sur le boulevard du Midi ! 725 kilos (dont 325 pour la structure portante), totalement en inox, de sept mètres de haut et réalisée par l’artiste Alain de Pierpont : cette oeuvre d’art devait être suspendue sur la façade du numéro 63 du boulevard du Midi, là où la société des transports en commun bruxellois prévoit d’aménager l’une des cinq entrées de la future station de métro Toots Thielemans. Une réalisation hors normes en guise d’hommage à l’artiste bruxellois à l’immense carrière, aujourd’hui décédé, et dont on célèbre cette année le centenaire.

Risque majeur pour la sécurité des piétons

Mais pour la Ville de Bruxelles comme pour la Région bruxelloise, ce sera non ! La décision a été notifiée il y a quelques jours. Pourquoi ce refus ? D’abord, pour des raisons liées à la sécurité. "Les ancrages risquent de fortement endommager les pierres de parement", peut-on lire dans les conclusions de la commission de concertation, et "que celles-ci sont déjà usées et endommagées." Par ailleurs, "en cas de chute de l’objet, l’auvent en béton ne semble suffisamment résistant pour supporter un tel poids". Il existe donc "un risque majeur pour la sécurité tant du bâtiment mais également des usagers sur la voie publique."

De plus, comme l’avait exprimé dans un avis la Commission royale des Monuments et Sites, "l’œuvre d’art a un impact visuel important dans son environnement urbain. […] Ce dernier est déjà fort encombré visuellement parlant. […] Cette œuvre est disproportionnée par rapport aux enseignes classiques de la rue et par rapport au bâtiment." L’harmonica risque aussi de perturber les perspectives vers les bâtiments classés aux alentours.

Trop haute, trop éloignée de la façade : l’oeuvre ne respecte pas les limites au niveau des dimensions autorisées par le Réglement régional d’urbanisme.

L’accroche en façade n’était qu’une des options

Déception, au final, pour l’artiste Alain de Pierpont qui indique espérer que comme chaque artiste, son travail puisse un jour être exposé. Déception aussi pour la STIB, porteuse du projet. Cependant, "dès le départ, l’œuvre a été conçue pour être, soit accrochée en façade, soit posée au sol", nous explique Cindy Arents, porte-parole de la STIB. "L’accroche en façade n’était qu’une des options possibles pour installer cette œuvre." Le permis refusé, la STIB va désormais étudier d’autres formules.

Pour l’association des commerçants Stalingrad-Lemonnier (Stalem), pas de déception mais le sentiment de ne pas avoir concerté pour le choix de l’oeuvre.

A Bruxelles, on n’est pas à Las Vegas

"Le droit urbanistique est très strict par rapport à ce type d’œuvre", rappelle Nour Eddine Layachi, président de l’association, pas très chaud quand à cette oeuvre. "A Bruxelles, on n’est pas à Las Vegas. Et c’est tant mieux. Il n’y a pas eu d’information concernant une concertation vis-à-vis de cette oeuvre. Dans la cadre du chantier du métro et du réaménagement de l’avenue de Stalingrad, il y a un pacte pour la réalisation d’une oeuvre artistique majeure dans le quartier, qui deviendra le phare de ce quartier. Nous souhaitons que la STIB ou la Région bruxelloise puisse faire aboutir un projet de cette ampleur-là. Mais nous souhaitons quand même être autour de la table si possible."

Pour l’association, l’oeuvre d’art doit voir le jour au centre de l’avenue de Stalingrad, face au Palais du Midi.

Rappelons qu’une création artistique, Pasionaria, au bout de l’avenue, a été démontée le temps des travaux du métro.