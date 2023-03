Bruxelles parmi les 50 meilleures villes pour les voyageuses solo

Aujourd’hui c’est au tour de Tourlane, spécialiste voyage, de sortir une liste de 50 villes avec un accent sur les destinations que les femmes plébiscitent, parmi les 170 villes relevées par l’Institut des Femmes de l’Université de Georgetown. Comme ils l’expliquent, "pour qu’une ville soit bien classée : les femmes doivent être bien représentées dans les entreprises locales et la vie politique, traitées de la même manière que les hommes, être légalement égales aux hommes et pouvoir se sentir en sécurité lorsqu’elles se promènent seules la nuit."

Voici les 7 critères de sélection pour établir cette liste, les quatre premières catégories sont basées sur l’indice 2021/22 sur les femmes, la paix et la sécurité du Georgetown Institute for Women, Peace and Security :

Représentation des femmes dans les entreprises locales L’égalité des sexes dans la société L’équité juridique Sécurité Prix de départ pour une nuit dans un dortoir pour femmes dans un hostel Vitesse de l’internet mobile Prix moyen d’un forfait de données

Avec tout ça en main, Bruxelles arrive un peu bas dans la sélection, à la place 40 sur 50. C’est la seule ville de Belgique à faire partie du palmarès.

En premières lignes on retrouve des villes des pays nordiques : Copenhague, Stockholm et Oslo. Suivi de Singapour, Vienne et Barcelone.

Faites cependant attention à ce qui vous importe le plus lors de votre voyage, on voit de grande disparité dans la colonne de sûreté, Singapour ayant le plus haut niveau mondial (10) et Zurich en Europe (7,69) contrairement à Cusco (Pérou) qui descend jusqu’à 1,01. Pas très glorieux pour Bruxelles qui a le score le plus bas d’Europe avec 1,91…