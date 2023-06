Bruxelles ouvre le congé-éducation au temps partiel et au handicap

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi la réforme du congé-éducation payé. Le dispositif prévoit des formations à distance et sur le lieu de travail, adaptées aux personnes souffrant d'un handicap et accessibles aux travailleurs à temps partiel. Il se modernise pour garantir à tous les travailleurs le droit à se former, a indiqué le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt, dans un communiqué. Selon celui-ci, en Belgique, seuls 44% des travailleurs continuent à se former. Pour les personnes faiblement éduquées, ce taux baisse à 24%. A titre de comparaison, ce taux est de 64% en Allemagne.