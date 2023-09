Bruxelles-Nord : la police constate une augmentation de la prise de gaz hilarant

Une forte augmentation de l’utilisation du gaz hilarant (protoxyde d’azote) dans le quartier Nord de Bruxelles est perceptible, a indiqué lundi la zone de police Bruxelles-Nord. Le problème est que ce produit est en vente libre et la police a donc peu de marge de manœuvre pour agir contre ce fléau.

"Nous ne pouvons pas dresser de procès-verbaux pour usage de gaz hilarant et nous ne disposons donc pas de chiffres sur l’augmentation de cet usage", a expliqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord. "Mais c’est quelque chose que nous constatons clairement sur le terrain, pas seulement nous, mais aussi les commerçants et les habitants". Selon celle-ci, il s’agit d’un problème qui se pose également dans de nombreuses autres communes en région bruxelloise et en Brabant.