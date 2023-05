"Bruxelles Mondiale – de Paul Otlet à nos jours", un livre de Laurent Hublet sur l’inventeur de l’internet papier

Dans ce livre, l’économiste et philosophe a décidé de retracer l’histoire de l’homme qui voulait classer l’ensemble de la connaissance et la rendre accessible pour tous : Paul Otlet. Ce livre raconte l’histoire de sa ville, Bruxelles et de cet homme qui accompagné de Léonie et son frère Henri La Fontaine a anticipé l’ère du numérique et travaillé pendant 50 ans sur le projet de leurs vies : donner l’accès au savoir à toutes et tous.

Cette utopie sera réalisée au Cinquantenaire avec la construction du Palais Mondial, aujourd’hui encore visible sous la forme du musée Autoworld. Le musée de la connaissance créé par Paul Otlet contient un répertoire bibliographique hors du commun. Entre 12 et 18 millions de fiches interconnectées y sont disponibles en libre consultation dans de grands meubles de bois. C’est en quelque sorte un internet sous format papier qui vient d’être inventé près d’un siècle avant les Data center et autres technologies numériques. Paul Otlet est un visionnaire dans le domaine, il écrira d’ailleurs un livre sur le fonctionnement de la vidéo conférence alors que les télévisions sont des exceptions rares dans les foyers.

C’est toute sa fortune que l’entrepreneur intellectuel sacrifiera dans son projet avec l’intime conviction que l’accès à la connaissance garantira la paix dans le monde.

Commencé en 1895, le Palais Mondial existera de 1920 à 1934 au Cinquantenaire. Il était composé de seize salles didactiques, du Répertoire Bibliographique Universel et d’un musée de la Presse avec 200.000 spécimens de journaux du monde entier. Le musée servira également de lieu de conférence pour Paul Otlet qui y défendra ses idées novatrices notamment sur la décolonisation et le féminisme. De 1934 à 1945, le lieu sera malheureusement fermé et en 1941, les Nazis expulseront le Bruxellois. Le contenu du Palais mondial, après avoir voyagé dans Bruxelles, sera finalement transporté à Mons à la fin des années 90 et exposé dans le Mundaneum.

Grâce à ce livre, Laurent Hublet souhaite revenir sur une histoire méconnue en Belgique. Il plaide l’importance des racines et la nécessité d’en être fier afin d’envisager un futur ambitieux et optimiste. Ce livre vous fera changer votre manière de voir Bruxelles lors de vos futures balades.