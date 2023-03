Bruxelles : Moby Train, une co-création de François Schuiten et l'artiste français Pierre Matter pour embellir le carrefour Van Praet

Une sculpture monumentale, imaginée par François Schuiten et l'artiste français Pierre Matter, embellira le carrefour Van Praet à Bruxelles, probablement à partir de 2026, annonce dans un communiqué Sven Gatz, le ministre bruxellois en charge de la Promotion de la capitale.

Baptisée Moby Train, l'œuvre fera allusion aux mondes maritime et ferroviaire. Un budget de 2,5 millions d'euros y sera consacré, dont 80% financés par la Région bruxelloise.

Les autorités régionales estiment que ce carrefour, qui est l'une des principales portes d'entrée dans la capitale, manque d'une "ligne architecturale claire". Les univers de référence de l'œuvre n'ont pas été choisis par hasard. Moby (Dick) renvoie à la célèbre baleine de Melville.

La créature marine qui donnera l'impression de sortir tout droit du canal, soulignera la vocation portuaire de la ville. Quant au train, il doit notamment rappeler que Bruxelles a été la première capitale au monde à être desservie par ce moyen de transport, commente Rudi Vervoort, le ministre-président bruxellois.

Le carrefour Van Praet est en outre situé à une centaine de mètres à peine de la gare de Schaerbeek, qui abrite depuis 2015 le musée du train Train World dont la scénographie a été réalisée par François Schuiten lui-même.

C'est d'ailleurs une pièce issue des collections de la SNCB qui servira de matériau à la sculpture, à savoir le carénage d'une ancienne locomotive diesel 5204 Gros Nez, qui était vouée à la ferraille.

Tant l'auteur belge que le sculpteur français n'en sont pas à leurs débuts en matière d'embellissement de l'espace public. Le duo collabore actuellement à la création d'une sculpture en l'honneur de Jules Verne, non loin de la gare d'Amiens, capitale de la Picardie (nord de la France) où l'écrivain a longtemps vécu.

À Bruxelles, François Schuiten a conçu il y a 30 ans une œuvre pour la station de métro Porte de Hal, Le Passage interdit, qui évoque l'image d'une ville moderne aux gratte-ciel entrecoupés de fragments d'authentiques vieux trams qui sortent en relief des murs de la station.

Le dessinateur a également conçu la décoration de la station de métro Arts et Métiers à Paris, inaugurée en 1994 et inspirée de l'univers de ​Jules Verne, précise le cabinet du ministre Gatz dans un communiqué.

À Pierre Matter, l'on doit notamment le Bull Spirit, un taureau en cuivre de cinq mètres de long et d'une tonne et demie, installé devant le centre de sculptures de Shanghai en 2006.

Les travaux entourant la venue de Moby Train au carrefour Van Praet devraient durer quatre ans, ce qui permettrait d'inaugurer l'œuvre d'art en 2026, année du centenaire de la SNCB. "Bruxelles a besoin de sculptures artistiques qui soulignent l'importance de la capitale pour le monde et ses environs. Dans quelques années, le Moby Train prévu sur le rond-point Van Praet deviendra une nouvelle icône populaire pour les Bruxellois, les navetteurs et les touristes nationaux et étrangers," conclut Sven Gatz.