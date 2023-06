Bruxelles Mobilité veut inciter les expatriés à utiliser le vélo en ville

Bruxelles Mobilité a lancé mercredi une campagne mettant en scène les ambassadeurs d'Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark, Du Botswana, de la Bosnie, de la Nouvelle-Zélande et de la Slovénie en Belgique. L'objectif est de promouvoir l'usage du vélo auprès de la communauté des expatriés, indique le service public régional dans un communiqué.

Bruxelles Mobilité veut ainsi inciter plus de personnes à utiliser le vélo et vise pour ce faire la communauté d'expatriés de la région Bruxelles-Capitale, la plus grande d'Europe avec quelque 220.000 personnes, soit 20 % de la population bruxelloise. Les ambassadeurs qui prennent part à la campagne viennent des quatre coins du monde et veulent, par le biais de cette série de vidéos, inciter les Bruxellois à explorer la ville à vélo, précise le communiqué.

La région compte actuellement 513 kilomètres d'aménagements cyclables marqués ou séparés, dédiés aux vélos ou partagés avec des piétons, presque deux fois plus qu'il y a dix ans, indique Bruxelles Mobilité. "Bruxelles a longtemps été considérée comme une ville de voitures, mais la capitale est en train de changer. De récents aménagements cyclables prolifèrent partout dans la capitale de l'Europe. Nous voulons encourager tous les Bruxellois, y compris les expatriés, à faire du vélo plus souvent", explique Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité.

De nouveaux itinéraires cyclables d'été sont par ailleurs proposés par le service public régional. Les trajets conviennent aux cyclistes de tous les niveaux et ont pour but de faire découvrir des parcs, des quartiers historiques et des monuments emblématiques de la ville. Une route des ambassadeurs a également été mise en place, reliant les lieux de prédilection des représentants qui participent à la campagne.