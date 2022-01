Bruxelles : mobilisation européenne en réaction aux mesures sanitaires

Cette manifestation est organisée par l'asbl "Europeans United", en collaboration avec le mouvement "World Wide Demonstration for Freedom" et plus de 600 associations européennes, selon le communiqué annonçant l'événement.

Les organisateurs se présentent comme apolitiques avec une revendication principale : "obtenir un véritable débat public sur les mesures". Ils avaient déjà organisé une autre manifestation à Bruxelles en mai dernier, au Bois de la Cambre, qui avait rassemblé plus d'un millier de personnes. Cette fois ils misent sur une affluence bien plus importante. Ce rassemblement, autorisé par les autorités, est annoncé comme pacifique et sécurisé par la présence de stewards, notamment issus d'un groupe de vétérans néerlandais.

C'est au nom de la liberté d'expression et des valeurs démocratiques que ceux qui ne se sentent "plus entendus" sont invités à rejoindre le cortège. Selon le programme annoncé, celui-ci se mettra en mouvement à 12h et passera par la petite ceinture et la rue Belliard pour rejoindre le coeur du quartier européen, dans le parc du Cinquantenaire où des discours sont prévus dès 14h30. Divers eurodéputés et orateurs internationaux s'exprimeront, en leur nom propre, est-il précisé. Liberté d'expression, valeurs démocratiques et respect de le Constitution : précisons que ces valeurs étendards peuvent abriter des discours aux tonalités très diverses, et même aux antipodes des intentions affichées, comme les récentes mobilisations contre les mesures sanitaires à Bruxelles l'ont montré (ces dernières étaient organisées par d'autres organisateurs).