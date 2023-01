Bruxelles mise sur le fun et le gaming pour attirer de nouveaux publics

Après avoir conquis les amoureux de la bande dessinée et de la gastronomie, la Ville de Bruxelles veut désormais attirer les fans de mangas, de gaming et d’e-sport. Pour cela, l'échevinat des Affaires économiques de la capitale a mis en place un plan de communication pour informer et surtout séduire les amateurs des ces loisirs d’un nouveau genre. Ainsi, les jeunes et les moins jeunes, qu’ils soient Bruxellois ou simples touristes sont invités à s’émouvoir, rire et s'amuser dans des lieux particulièrement originaux.