Bruxelles manque de toilettes publiques : une étudiante de la VUB y consacre son mémoire en criminologie

"Au lieu d'inverstir dans des toilettes publiques supplémentaires", suggère Lien Maes, "on pourrait utiliser des toilettes existantes qui sont ouvertes au public. C'est déjà le cas : il y a l'initiative des Commerçants du coeur qui a développé un tel réseau avec le soutien de la Ville de Bruxelles. Une autre piste consiste à travailler sur les toilettes existantes en installant plus de contrôle social. Cela se fait déjà via les nettoyeurs mais ils ne viennent que deux fois par jour. Une augmentation du nombre de nettoyages, par exemple, serait utile. Mais cela nécessite davantage de personnel. D'autres personnes pourraient peut-être être impliquées, par exemple les gardiens de la paix. Ce contrôle et ce nettoyage sont importants."

Ce contrôle social-là ne concerne que la journée, pas la nuit. Si bien que les nettoyeurs trouvent souvent les toilettes dans un état de saleté épouvantable le matin. Lien Maes propose à la Ville de Bruxelles (seul le Pentagone fait l'objet de sa thèse) de mieux sensibiliser le public pour que les gens respectent davantage ces infrastructures et les laissent plus propres. D'autant que la saleté attire la saleté, relève l'autrice du mémoire.

Les toilettes publiques ne servent pas qu'à satisfaire un besoin naturel. Certains s'en servent pour se brosser les dents, s'abriter des intempéries ou changer de vêtements. Leur présence joue donc un rôle dans le développement d'une ville plus inclusive, spécialement en ce qui concerne les personnes les plus défavorisées, comme les sans abri.