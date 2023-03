Bruxelles : manifestation pour exiger un traité de non-prolifération des énergies fossile

Une centaine de personnes se sont rassemblées jeudi en face des institutions européennes à Bruxelles. Toutes réclamaient aux dirigeants européens la ratification d’un traité de non-prolifération des énergies fossiles.

"Et un, et deux, et trois degrés, c’est un crime contre l’humanité", "Planète invivable est un lobby coupable", … Les chants ont résonné à proximité du rond-point Schuman. "J’ai un scoop. Le monde est drogué aux énergies fossiles. J’ai un deuxième scoop. Il est grand temps d’entamer la phase de sevrage. Le premier problème avec l’addiction, c’est de reconnaître qu’on en a une. La seconde étape, c’est de prendre conscience des dégâts qu’elle provoque à la fois sur nous-mêmes et sur autrui. Enfin, il faut entreprendre une cure de désintoxication efficace. C’est pour ça qu’on a besoin d’un traité de non-prolifération des énergies fossiles", explique Nicolas Bormann, le chargé de campagne de la plateforme de solidarité internationale, CNDD-11.11.11, aux manifestants présents. Les personnes sur place approuvent. Mais l’organisateur de l’événement, Kim Lê Quang du mouvement citoyen "Rise for climate Belgium", regrette qu’il n’y ait pas un peu plus de monde : "Je m’y attendais. J’espère davantage de soutien de la part des grandes organisations qui partagent notre cause. Il faut qu’elles se mobilisent au moment des sommets européens pour exercer davantage de pression." Kim Lê Quang ne reproche toutefois pas à l’Union européenne (UE) d’être inactive. "Tous les responsables que nous interpellons sont sensibles à notre discours. Mais nous sommes tellement dépendants des énergies fossiles et les lobbies des industriels sont tellement puissants que le processus prend beaucoup trop de temps. Et les moyens sont insuffisants."