Bruxelles… ma belle : l’ode à notre capitale de Dick Annegarn à la portée symbolique

Cette chanson, Dick Annegarn la présente comme un exercice. Guitariste autodidacte, nourri de folk et de blues, il s’installe à Paris en 1972. Il est élève au fameux petit conservatoire de Mireille, et enregistre en 1973 son premier disque, dans lequel on retrouve de vraies pépites, qu’il présente comme des exercices de style, puisque tout hollandais qu’il est, il explore ce que la langue française a à offrir comme torsion. Il part de standards de chansons d’époque, et les décline…

La chanson Bruxelles est faite d’une série d’influences, et notamment d’un certain Nougaro, qui a chanté son amour pour Toulouse, et le grand Brel qui a, lui aussi, chanté la flamboyance de Bruxelles. Autre influence assumée de Dick Annegarn, les Beatles et leur tube Yesterday, comme l’explique Annegarn au Figaro.